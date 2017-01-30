

أكد مصدر حكومي للمصدر أونلاين وصول دفعة جديدة من النقود المطبوعة إلى مدينة عدن يوم الأحد. وحسب المصدر فقد تسلم البنك المركزي في مدينة عدن الدفعة الثانية من النقود التي تم طباعتها في روسيا.



ويقدر المبلغ الذي تسلمته الحكومة بمائتين مليار ريال هي ما تبقى من إجمالي المبلغ الذي تمت طباعته مؤخراً من الأوراق النقدية التي تحمل توقيع محافظ البنك المركزي الجديد منصر القعيطي.

وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت طبع أربعمئة مليار ريال بعد نفاد النقود من البنك المركزي في صنعاء خلال عامي ٢٠١٥- ٢٠١٦ خلال فترة إدارة سلطات الإنقلابيين (الحوثيين وصالح) للبنك في صنعاء.

وتسلمت حكومة بن دغر مطلع سبتمبر الجاري مئتين مليار ريال يمني هي الدفعة الأولى من المبلغ المطبوع، وشرعت الحكومة بصرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أواخر الأسبوع الماضي.

