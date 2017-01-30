الرئيس هادي يبحث مع أمير قطر إمكانية وضع وديعة نقدية في البنك المركزي لدعم استقرار الريال اليمني

بحث الرئيس عبدربه منصور هادي مع أمير دولة قطر إمكانية وضع وديعة نقدية في البنك المركزي لدعم استقرار الريال اليمني وناقش معه دعم عدد من الجوانب التنموية في مقدمتها قطاع الكهرباء.



وكان الرئيس عبدربه منصور هادي وصل صباح اليوم الإثنين الى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسميه التقى فيها امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني.





وعقب وصوله عقد الرئيس هادي جلسة مباحثات مع أمير دولة قطر حول تعزيز العلاقات بين اليمن وقطر، وحسب وكالة الأنباء الحكومية سبأ فقد أشاد الرئيس هادي بمواقف قطر الأخوية الداعمة لليمن في مختلف المواقف والظروف، كما أشاد بدورها في اطار دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.





وتناول اللقاء اسهامات قطر التنموية لليمن ومنها ما يتصل بقطاع الكهرباء حيث اشاد فخامة الرئيس بما قدمته قطر في هذا الصدد.. متطلعا الى استكمال الدعم للايفاء باحتياجات عدن من الطاقة الكهربائية لمواجهة الصيف القادم.



كما تم بحث امكانية وضع وديعة نقديه لدعم استقرار العملة الوطنية لمصلحة البنك المركزي ومواصلة دعم الجوانب الاخرى والالتزامات التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة تجاه اشقائها اليمنيين .



من جانبه أكد أمير قطر على موقف بلاده الداعم لليمن ووحدته وامنه واستقراره وقال إن قطر ستظل على الدوام إلى جانب اليمن ومصلحة شعبه وتعمل كل ما تستطيعه للتخفيف من معاناة المواطن اليمني جراء الحرب الانقلابية وآثارها المدمرة .





رافق فخامة الرئيس خلال الزيارة كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ووزير الكهرباء عبدالله الاكوع ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي.