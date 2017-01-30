مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش إثر سقوط صاروخ بالستي على أحد مواقعهم جنوب المخا

قتل وجرح نحو عشرين من أفراد الجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي إثر سقوط صاروخ بالستي على أحد مواقعهم جنوب مدينة المخا الساحلية.

وحسب مصادر عسكرية فإن مليشيات الحوثيين أطلقت في وقت مبكر من مساء الأحد ثلاثة صواريخ باليستية من معسكر أبو موسى في الخوخة بمحافظة الحديدة على مواقع الجيش الوطني جنوب مدينة المخا.

ونشر "المصدر أونلاين" وقتها عن اعتراض دفاعات التحالف للصواريخ البالستية، إلا أن المصادر أكدت في وقت لاحق أن الدفاعات تمكنت من اعتراض صاروخين فقط، بينما سقط الصاروخ الثالث على أحد المواقع التي يتمركز فيها الجيش الوطني جنوب مدينة المخا ما أدى إلى سقوط حوالي عشرين من أفراد الجيش بين قتيل وجريح.

وعقب إطلاق الصواريخ البالستية شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة على مواقع ومعسكرات تابعة لمليشيات الحوثيين وقوات صالح، واستهدفت مواقع منصة إطلاق الصاروخ.

وتشهد مدينة المخا ومحيطها مواجهات عنيفة منذ نحو أسبوع إثر تقدم الجيش الوطني مسنوداً بقوات التحالف للاستيلاء علي المدينة التي تستميت مليشيات الحوثي وقوات صالح في البقاء فيها كواحدة من أهم الموانئ اليمنية وبحكم موقعها القريب من طريق الملاحة الدولية ومضيق باب المندب.