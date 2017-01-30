القوات الحكومية تسيطر على مواقع للحوثيين بمديرية حرض في عملية عسكرية محدودة

قالت القوات الحكومية اليمنية في المنطقة العسكرية الخامسة، إنها استعادت السيطرة على مواقع في محيط مدينة حرض بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن) اليوم الاثنين، عقب عملية عسكرية محدودة.

وبحسب المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القوات الحكومية سيطرت على مواقع في المداحشة، وواصلت التقدم باتجاه مدينة حرض.

وأضاف «التقدم مستمر شمال غرب جبهة حرض باتجاه مدينة ميدي».

وأشار المركز إلى مقتل ٧ مسلحين حوثيين ومن قوات صالح وإصابة آخرين، فضلاً عن أسر 4 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربة BMB، وعربات نقل.

وقال إن العشرات من الحوثيين انسحبوا من مواقعهم، «مخلفين ورائهم عدد من القتلى والأسرى وتاركين معداتهم العسكرية».