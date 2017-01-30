بيان منسوب للقاعدة يقول إن العملية الأمريكية في قيفة تمكّن للحوثيين السيطرة على المنطقة

قال بيان لتنظيم القاعدة اليوم الاثنين، إن العملية العسكرية للقوات الأمريكية على قرية يكلا بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، التي جرت فجر أمس الأحد، تأتي في سياق عمليات عسكرية تخدم جماعة الحوثيين.

وأضاف البيان المنسوب للتنظيم المتطرف، إن «أبطال الإسلام وأبطال قيفة» تصدوا للعملية العسكرية، وأدى ذلك إلى عدد من القتلى والجرحى وإسقاط مروحية للقوات الأمريكية.

وذكر إن «العملية العسكرية تأتي في سياق حملة أمريكية لم تهدأ منذ أشهر، وتستهدف المجاهدين في البيضاء... يهدف الأمريكان من خلالها إلى إفراغ المنطقة من المجاهدين ليبسط الحوثيون سيطرتهم عليها».

وأشار إلى أن العملية «تخادم مكشوف بين أمريكا والحوثيين حيث تتكفل أمريكا بالقصف الجوي بينما يحاول الحوثيون التقدم البري».

واتهم البيان الولايات المتحدة الامريكية بالسعي إلى فرض سيطرة الحوثيين «بعد أن أوقفهم المجاهدون منذ عامين».

وقال إن «هذا التنسيق قد تكرر مرارا خلال العامين الماضيين في رداع وفي منطقة مفرق الصعيد بشبوة مما يدل على النوايا الأمريكية المبيتة لخدمة الحوثيين والتمكين لهم على الأرض».