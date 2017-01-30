الأمم المتحدة: قرار ترامب بمنع مواطني 7 دول إسلامية من دخول أمريكا غير قانوني ومتهور

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمنع مواطني 7 دول إسلامية من دخول بلاده "غير قانوني ومتهور".



وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنظمة، الأمير زيد بن رعد الحسين، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "التمييز على أساس الجنسية، ممنوع وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان".



وأشار الحسين إلى أن القرار الأمريكي "متهور وغير متسامح، ويضيع الموارد اللازمة لمكافحة حقيقية للإرهاب".



ووقع ترامب، الجمعة الماضية، أمرا تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.



ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين.





واعتبر ترامب أن هذه الخطوة "ستساعد" في حماية مواطني بلاده من الهجمات الإرهابية، ولفت أن إدارته بحاجة للوقت لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة لللاجئين والمهاجرين والزائرين.