إنتربول عمان يعلن القبض على شخصية عربية ملاحقة بتهمة اختلاس مليار دولار

قالت إدارة الشرطة الدولية التابعة لوزارة الداخلية الأردنية إنها ألقت القبض على شخص عربي مطلوب لحكومة بلاده بتهمة اختلاس مليار دولار ولم تفصح عن اسمه.

وقال مكتب انتربول عمان في خبر نشره على موقعه على الإنترنت إنه تمكن من إلقاء القبض على أحد الاشخاص المطلوبين دولياً لاحد الدول العربية بموجب تعميم دولي (نشرة دولية حمراء) وذلك عن تهمة الاضرار العمدي بأموال الدولة (الاختلاس) بمبالغ تقدر بحوالي (مليار دولار امريكي) وبحقه حكم غيابي بالحبس لمدة سبع سنوات.

و حول التفاصيل أضافت إدارة الإعلام الأمني أنه تم القبض على المطلوب اثناء محاولته دخول المملكة قادما من احدى الدول الاوروبية عن طريق مطار الملكة علياء الدولي بعد تدقيقه على نظام السيطره ومنظومه الاتصال الدوليه التي اشارت لوجود طلب دولي بحقه وجرى اصطحابه لاتخاذ كافة الاجراءات الشرطية بحقه وجرى توديعه للقضاء بعد ذلك .

وتابعت ادارة الاعلام الامني انه تم التواصل مع الجهات المختصة في الدولة الطالبة له دوليا من اجل ارسال ملف الاسترداد عن طريق سلطاتهم القضائية و بالطرق الدبلوماسية للنظر بطلب تسلميه اليهم عن طريق القضاء الاردني .