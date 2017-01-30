مقتل شخصين بإطلاق نار لمسلحين وسط إب والحوثيون يخطفون مدنيين في منطقة الشرف

قال مصدر محلي في مدينة إب (وسط اليمن) اليوم الاثنين، إن شخصين قُتلا بإطلاق نيران من قِبل مسلحين بالقرب من جامع الرحمن.

وأوضح المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن مسلحين أطلقوا وابل من النيران على سيارة اسماعيل العطاب، وأدى ذلك إلى مقتل أيمن معزب وعمرو العطاب.

في شأن آخر، اقتحم مسلحو جماعة الحوثيين منزل مهيوب السعيدي في منطقة الشرف، واختطفوا نجليه محمد وعبدالله وشخص آخر، على خلفية خلافات بين أفراد من أسرتهم وقيادي حوثي يعمل في السوق السوداء.

وفي مديرية السبرة جنوب شرق إب، سقوط جرحى في مواجهات مسلحة بين مسلحين حوثيين ومسلحين معارضين لهم، إثر حملة مداهمات واسعة استهدفت منازل بينها منزل قيادي حوثي سبق وأن لقي مصرعه بأحد جبهات القتال.