مقتل مدنيين اثنين في قصف للتحالف استهدف مناحل للعسل في الزيدية شمال الحديدة

قال مصدر محلي اليوم الاثنين، إن مدنيين اثنين قُتلا بقصف جوي شنته مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في مديرية الزيدية شمال محافظة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر (غربي اليمن).

وأوضح المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الضربات الجوية استهدفت مناحل في منطقة الطينة غرب مزارع الجر، وأدى القصف إلى مقتل يحي أبو الغيث خلع وابن شقيقه علي هيكل.

وفي الحادث لحق يحيى بشقيقه صدام الذي قُتل في غارة جوية مماثلة استهدفت إدارة أمن الزيدية، حينما كان مسجوناً في سجن المنطقة أواخر أكتوبر من العام الماضي.

وبحسب المصدر فإن غارات جوية كانت قد استهدفت عشرات المناحل لمواطنين في منطقة القناوص، شمال محافظة الحديدة الجمعة الماضية، وقبل أسبوع قُتل مواطن ودُمرت مناحله بشكل كامل في ذات المنطقة.

وقال المصدر «لا ندري لماذا تقصف المقاتلات الحربية مزارع النحل»، وعزا ذلك إلى أن المقاتلات تعتقد بأن بيوت النحل صواريخ تعود لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، حد قوله.