القوات الحكومية تتقدم شمال المخا ومصدر: الحوثيون يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية

دحرت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية اليوم الاثنين، مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، وتقدمت في شوارع شمال شرق مدينة المخا غربي تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية سيطرت على طرقات في اتجاه المدينة السكنية، بينما تصاعدت وتيرة المواجهات المباشرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الطرفين في محيط ميناء المخا جنوب المدينة بعد تأمين حارة السويس.

وتواصل الفرق الهندسية نزع الألغام في الطرقات والأحياء الشرقية والشمالية للمدينة.

وكشف مصدر محلي بأن الحوثيين يستخدمون المدنيين دروعا بشرية، واعتلى قناصتهم مباني في مناطق التماس بهدف عرقلة تقدم القوات الحكومية نحو وسط المدينة.

في سياق متصل، خطف الحوثيون 5 مدنيين بتهمة التعاون مع القوات الحكومية، بعد أن رفضوا تمترس القناصة على منازلهم.

بدورها، كثفت مروحيات الأباتشي وطيران التحالف تحليقها فوق مدينة المخا، بعد إطلاق الحوثيين ثلاثة صواريخ يوم أمس على مواقع القوات الحكومية.