الحوثيون يخطفون 4 مدنيين بحملة مداهمات لمنطقة «بني الجايف» شمال العاصمة صنعاء

أفاد شهود عيان وسكان محليون في مديرية همدان (شمال العاصمة صنعاء) اليوم الاثنين، بأن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، شنوا حملة اختطافات في قرية ضروان.

وذكر السكان في إفادات متطابقة لـ«المصدر أونلاين»، بأن الحوثيين اقتحموا بأكثر من عربة (طقم) القرية، وخطفوا 4 مدنيين من المعارضين لانقلاب الجماعة على سلطات الحكومة الشرعية.

وأشاروا إلى أن المختطفين هم الشقيقين عبدالله وحبيب لطف محمد وصهيب عوض هبه وفهمي سرحان.

وتأتي العملية بعد بوم واحد من عملية مماثلة، خطف فيها الحوثيون الزعيم القبلي محمد أحمد الجايفي، وهو من وجهاء منطقة الجايف بالمديرية ذاتها، واقتادت الجميع الى مكان مجهول.

ويشن الحوثيون حملات مداهمات واختطافات في المديرية بشكل مستمر.

وبحسب المصدر فإن آخر عملية كانت قبل أسبوع، وخطف الحوثيون 16 مدنياً من منطقة بني بشير في المديرية، في الوقت الذي ما يزال العشرات من أبناء المديرية مختطفين.