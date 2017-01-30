المبعوث الأممي يدين قصف الحوثيين لمقر لجنة التهدئة في ظهران الجنوب

أدان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد بشدة قصف مقر لجنة التهدئة والتنسيق في ظهران الجنوب.

وكان مقر لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة ومقره ظهران الجنوب جنوب المملكة العربية السعودية تعرض مساء الإثنين للقصف من قبل مليشيات الحوثي وقوات صالح المتمركزة بالقرب من الحدود اليمنية السعودية.

وقال المبعوث الخاص في تغريدة نشرها على صفحته على موقع فيس بوك مساء الإثنين "إنه لأمر مأساوي أن تأتي هذه الحادثة في وقت نطالب فيه الأطراف باعادة الالتزام بوقف الأعمال القتالية".

وأضاف ولد الشيخ في تصريحه "لقد تم تجهيز المبنى حتى يكون مقرا لأعضاء لجنة التهدئة والتنسيق وللأمم المتحدة تواجد دائم فيه"، وقال إن "هذه الحادثة لا تعكس نوايا حسنة".

وحث المبعوث الأممي جماعة الحوثيين وصالح على الالتزام بورشة العمل التحضيرية للجنة التهدئة والتنسيق، وشدد على أهمية دعم عمل اللجنة الجوهري لنجاح وقف الأعمال القتالية.

وأضاف المبعوث الخاص أنه "من مصلحة الطرفين إعادة الإلتزام بوقف الأعمال القتالية في الأيام المقبلة خاصة وأن تحسن الوضع الأمني سيمهد الطريق لتجديد الحوار السياسي".