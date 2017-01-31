التحالف العربي يعلن مقتل وإصابة خمسة جنود في هجوم تعرضت له فرقاطة سعودية غرب ميناء الحديدة

أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مقتل اثنين من قواتها وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم تعرضت له فرقاطة سعودية من قبل زوارق بحرية تابعة للحوثيين غرب ميناء الحديدة مساء الإثنين.

وقال التحالف في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إن فرقاطة سعودية تعرضت "لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية".

وأوضحت قيادة التحالف في بيانها أن السفينة السعودية قامت بالتعامل مع الزوارق بما تقتضيه الحالة "إلا أن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة السفينة مما نتج عنه انفجار الزورق ونشوب حريق في مؤخرة السفينة"، وأشار البيان إلى أنه تم التحكم بالحريق وإطفاؤه من قبل الطاقم.

وأوضح البيان أن الهجوم نتج عنه مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة، وإصابة ثلاثة آخرين قال إن حالتهم مستقرة.

وكان الإعلام الحربي التابع لجماعة الحوثيين بث مقطعاً مصوراً لعملية استهداف بارجة سعودية في مياه البحر الأحمر.

وأشار بيان التحالف العربي إلى أن السفينة السعودية "واصلت مهامها الدورية في منطقة العمليات، فيما واصلت القوات الجوية وسفن قوات التحالف متابعة الزوارق الهاربة والتعامل معها".

وأكد البيان الصادر عن قيادة التحالف العربي أن "استمرار المليشيات الحوثية في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية يعد تطوراً خطيراً من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين".