عملية تبادل 112 أسيراً بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة البيضاء (الأسماء)

أعلنت القوات الحكومية عن تبادل أسرى مع جماعة الحوثيين في منطقة قانية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، في القوات الذي قالت جماعة الحثيين إن القوات الحكومية أفرجت عن 58 مسلحاً.

وقال المتحدث باسم القوات الحكومية والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف (شمال سرق اليمن) عبدالله الأشرف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحوثيين أفرجوا عن 54 جندياً.

وأوضح «تم تبادل 54 أسير بين الحوثيين وجنود من المنطقة العسكرية السادسة وتمت الصفقة في منطقة قانية محافظة البيضاء».

ومن بين المُفرج عنهم مدير عام مديرية حزم العدين في محافظة إب (وسط اليمن)، العقيد يحيى محمد كزمان، الذي كان قد اُختطف من قِبل الحوثيين قبل عام ونصف.

من جهته، قالت جماعة الحوثيين إن «مؤسسة الأسرى والمفقودين أجرت عملية تبادل مع بعض المجموعات المسلحة في محافظة الجوف»، حسبما أوردت وكالة «سبأ» التي تسيطر عليها الجماعة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عنها «أن هذه العملية تم بموجبها الإفراج عن 58 من أسری الجيش واللجان الشعبية».

أسماء المفرج عنهم من القوات الحكومية والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف:

1- حسن علي العقبي السجن المركزي

2- صهيب حسن صالح الحكمي السجن المركزي

3- الخضر علي ربيع السجن المركزي

4- بكر احمد الزايدي السجن المركزي

5- حسن احمد المكي السجن المركزي

6- فكري عبده العبادي السجن المركزي

7- خميس هادي سلامة السجن المركزي

8- هادي علي سريعان السجن المركزي

9- زياد هادي تيفة السجن المركزي

10- علي علي سلامة السجن المركزي

11- صادق ناجي سلامة السجن المركزي

12- سلطان ناصر جمال السجن المركزي

13- يوسف ناصر الصربي السجن المركزي

14- محمد عبدالجليل الحاشدي السجن المركزي

15- علي عبدالمجيد جعدار السجن المركزي

16- محمد احمد بطنين السجن المركزي

17- صالح احمد محمد همام السجن المركزي

18- عبده علي مقل السجن المركزي

19- عادل محمد الشعبي السجن المركزي

20- ماجد يحيى راكان السجن المركزي

21- نجيب عبده عوام السجن المركزي

22- متعب احمد صالح القاسمي السجن المركزي

23- صالح احمد صالح القاسمي السجن المركزي

24- حسين احمد صالح القاسمي السجن المركزي

25- محمد عبدالله الريمي السجن المركزي

26- محمد حسن عبدالله الحجوري السجن المركزي

27- ناصر علي محمد الحجوري السجن المركزي

28- علي عبده سعيد الهاملي السجن المركزي

29- بدر عبدالله الحبيشي السجن المركزي

30- عبده محمد علي السليماني السجن المركزي

31- عيسى سالم احمد جراد السجن المركزي

32- سامي عبدالله سيف عباس السجن المركزي

33- فتحي محمد علي سعيد ثابت السجن المركزي

34- علي علي العسل السجن المركزي

35- عامر حسن علي سراج السجن المركزي

36- علي احمد علي جنيد السجن المركزي

37- ماجد طيب جبريل رحال السجن المركزي

38- علي محمد ربيع الحطامي السجن المركزي

39- عبدالكريم خميس صالح العنثري الامن القومي

40- زيد صالح مدهش الامن القومي

41- محسن عبدالله قملان هبرة

42- يحيى محمد كزمان هبرة

43- احمد حمود الحشار هبرة

44- يحيى شوعي ابوغزال هبرة

45- عبدالعزيز الشدادي هبرة

46- نجيب مصلح حمود الغريب هبرة

47- عادل ناصر الصريبي هبرة

48- عبده عيسى محمد محسن العقاب هبرة

49- احمد علي احمد سلطان هبرة

50- هيكل هائل الحميري هبرة

51- أكرم صالح العتبي هبرة

52- محمد عبدالله ردوة هبرة

53- حمود علي مبخوت الحقي الحتارش

54- زيد مطيع عبده الدميني إب