مقتل قائد ميداني بارز لتنظيم القاعدة بعملية أمنية للقوات الحكومية في محافظة لحج

قال مصدر أمني في محافظة لحج (جنوب اليمن) اليوم الثلاثاء، إن قيادياً بارزاً في تنظيم القاعدة قُتل، بهجوم لقوات أمنية على منزله في قرية قريبة من مدينة الحوطة، مركز المحافظة.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات هاجمت منزل القيادي عمار قائد، المُكنى بـ«أبي علي اللحجي» عند ساعات الفجر، بهدف اعتقاله، إلا أن الأخير أطلق النار على عناصر الأمن.

وأضاف بأن اشتباكات حدثت بين الطرفين، قُتل على إثرها اللحجي.

وأشار المصدر إلى أن عملية الهجوم جاءت بعد معلومات استخباراتية، تٌفيد بأن اللحجي كان من أبرز العناصر التي شاركت في عمليات هجومية استهدفت قوات الجيش والامن في عدن ولحج، خلال العامين الماضيين.