مسلحون قبليون يرغمون الحوثيين على الإفراج عن زعيم قبلي في همدان شمال صنعاء

أفرج المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح اليوم الثلاثاء، عن زعيم قبلي بعد ان حاصر مسلحون قبليون مركزاً للشرطة في مديرية همدان (شمال العاصمة صنعاء).

وقال مصدر محلي في المنطقة لـ«المصدر أونلاين»، إن مسلحين قبليين حاصروا قسم شرطة ضروان، الذي يحتجز فيه الحوثيون الزعيم القبلي محمد أحمد الجايفي، بعد ان خطفوه من منزله الأحد الماضي.

وذكر بأن المسلحين هددوا باقتحام مركز الشرطة، في حال استمر الحوثيين باحتجاز الجايفي.

وأضاف إن مسلحي الجماعة الذين يُحكمون سيطرتهم على المنطقة، اضطروا إلى الإفراج عن الجايفي، تحت تهديد القوة من قِبل المسلحين القبليين.

ويشن الحوثيون وقوات صالح عمليات مداهمات للقرى والمناطق في المديريات الواقعة في ضواحي العاصمة صنعاء، وسبق أن خطفوا العشرات من معارضيهم، وما يزال عدد منهم مخفيين عن ذويهم.