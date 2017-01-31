الرئيس هادي يصل إلى العاصمة السعودية الرياض بعد يوم من زيارته لدولة قطر

قالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» اليوم الثلاثاء، إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وصل إلى العاصمة السعودية الرياض قادماً من مدينة الدوحة القطرية، برفقة عدد من وزراء الحكومة.

وكان الرئيس هادي قد وصل إلى دولة قطر قادماً من مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن) أمس الاثنين، في زيارة عمل استمرت ليوم واحد، التقى فيها الأمير تميم بن حمد، وعدد من المسؤولين القطريين.

ويرافق هادي كلاً من وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ووزير الكهرباء عبدالله الأكوع ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي.