مقتل قيادي حوثي واثنين من المسلحين بسبب خلافات نشبت بينهم في القفر بمحافظة إب

مسلحون حوثيون يرفعون أسلحتهم في اعتصام بإحدى المخيمات في محيط العاصمة صنعاء

قال مصدر محلي بأن قيادياً حوثياً قتل مع اثنين مسلحين آخرين، بمواجهات متبادلة بينهم بمديرية القفر بمحافظة إب (وسط اليمن)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب المصدر الذي أفاد «المصدر أونلاين»، فإن القيادي الحوثي «محمد شعيب» قُتل برصاص مشرف للحوثيين بمنطقة القفر يُدعى «أبو الحسن»، بعد أن قتل اثنين من المسلحين التابعين للأخير.

وأضاف بأن اثنين آخرين أُصيبوا بجراح متفاوتة.

وتشهد محافظة إب خلافات متكررة وبشكل يومي تتصاعد إلى مواجهات بين قيادات الحوثيين والقوات الموالية لصالح، وغالباً ما تعود هذه الخلافات إلى أمور مالية ومنهوبات وصراع نفوذ.