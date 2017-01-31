غارات مكثّفة على مواقع الحوثيين في الحديدة غداة هجوم استهدف فرقاطة سعودية

كثفت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الثلاثاء، من غاراتها على مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في الحديدة على ساحل البحر الأحمر (غرب اليمن).

وتأتي تلك العمليات الجوية المكثفة، غداة إعلان التحالف عن تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة بالبحر الأحمر، لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للحوثيين، ومقتل اثنين من طاقمها وإصابة ثلاثة.

ونقل مراسل «المصدر أونلاين» عن شهود عيان قولهم، إن المقاتلات شنت عدة غارات على معسكر لقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق، في منطقة كيلو 16 جنوب المدينة.

وأضاف الشهود إن غارات جوية استهدفت معسكر القوات البحرية والكلية البحرية في منطقة الكثيب شمال المدينة.

وبحسب الشهود فإن قصفاً مماثلاً طال مبنى الشاليهات بجوار مبنى النادي الأهلي أمام الكلية البحرية، بينما استهدفت أربع غارات معسكر الحرس وغارتين على محطة الرادار.