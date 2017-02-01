مليشيات الحوثي في ذمار تنهب شحنة مساعدات دوائية مقدمة من الصليب الأحمر

أقدمت مليشيات الحوثي في مدينة ذمار أمس الثلاثاء على نهب شحنة مساعدات دوائية مقدمة من الصليب الأحمر.

وحسب مصادر طبية فقد أقدم مسلحون يتبعون جماعة الحوثي على مهاجمة مخازن تابعة للتموين الطبي يوم الثلاثاء في مدينة ذمار، وسط اليمن، وصادروا شحنة مساعدات دوائية قدمها الصليب الأحمر الدولي مساعدة لمستشفيات المحافظة.

وكانت مخازن التموين الطبي تضم سبعة عشر طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي نقلها المسلحون إلى مخازن تابعة للجماعة.

وفي حديث لمراسل المصدر أونلاين حمل مسئولون في مكتب الصحة بذمار الميليشيات مسئولية نقص المستلزمات الطبية والأدوية وناشدوا الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الأنسانية التدخل للضغط على الميليشيات لاعادة الشحنات الطبية المنهوبة المخصصة للمستشفيات الحكومية التي تعاني من شحة كبيرة في المستلزمات الطبية.