مقتل قيادي رفيع للحوثيين بقصف للقوات الحكومية في مديرية نهم شمال شرق صنعاء

أفاد مراسل «المصدر أونلاين» اليوم الأربعاء، بأن قيادياً في جماعة الحوثيين ومسلحين آخرين قُتلوا في قصف مدفعي شنته القوات الحكومية، بمديرية نهم (شمال شرق العاصمة صنعاء).

وقال مراسلنا بأن قصف مدفعي مكثف استهدف عربة (طقم) للحوثيين أسفل جبل فراه في المديرية التي تشهد معاركاً متواصلة منذ أسابيع، وأسفرت قذيفة مدفعية عن تدمير العربة.

وأضاف إن القيادي الحوثي محمد علي الشامي وثلاثة من مرافقيه كانوا على متنها.

ويُعد الشامي من أبرز القيادات الميدانية لمسلحي جماعة الحوثيين وحلفاءهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في المواجهات العسكرية.