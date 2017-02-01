سكان: تجدد القصف الجوي لمقاتلات التحالف على عدد من المواقع في مدينة الحديدة

قال سكان محليون في مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر (غربي اليمن) اليوم الأربعاء، إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، كثفت غاراتها على مواقع في عدد من المدينة.

وذكر أحد السكان لـ«المصدر أونلاين»، إن الغارات استهدفت ميناء المدينة ومعسكر قوات الحرس الجمهوري بمنطقة كيلوا 16 جنوب المدينة.

وأضاف بأن المقاتلات قصفت معسكر الكلية البحرية ومطار المدينة، بالإضافة إلى مبانٍ في منطقة الكثيب شمال المدينة.

وتأتي تلك العمليات الجوية المكثفة، بعد يوم من إعلان التحالف عن تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة بالبحر الأحمر، لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للحوثيين، ومقتل اثنين من طاقمها وإصابة ثلاثة.