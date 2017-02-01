الأمم المتحدة تعلن أن 20 إلى 30 ألف مدنياً عالقون بمدينة المخا جراء المعارك

أعلنت الأمم المتحدة أن 20 إلى 30 ألف مدنياً عالقون بمدينة المخا على ساحل البحر الأحمر (غرب اليمن)، جراء المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين.

وقال منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك، إن على جميع الأطراف احترام التزاماتها تجاه المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، وإن المدنيين في المدينة عالقين وفي حاجة إلى حماية وإغاثة فورية.

وأضاف «الضربات الجوية المتكررة والقصف وهجمات القناصة في المخا، وحولها تسببت في قتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين، كما تسببت في شّل معظم الخدمات الأساسية ومن ضمنها الأسواق وشبكة المياه».

كما أعرب منسق الشؤون الإنسانية أيضاً عن «القلق إزاء التقارير بشأن الأضرار والدمار الذي لحق بالطرق والجسور التي تربط ميناء ومدينة الحديدة بالمحافظات الأخرى».

وجدد المسؤول الأممي دعوته كافة الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وقال «وحده السلام الدائم كفيل بإنهاء المعاناة في اليمن».

ويسيطر الحوثيون على عدد من الأحياء داخل مدينة المخا، فيما تحكم القوات الحكومية سيطرتها على المنافذ المؤدية إليها.

وتتهم قيادات عسكرية حكومية، الحوثيين باستخدام المدنيين دروعاً بشرية، ومنعهم من النزوح، لافتة إلى أن القوات الحكومية تراجعت أمس الثلاثاء عن أحد المنافذ من أجل إفساح المجال أمام المدنيين للنزوح وما تبقى من الحوثيين للانسحاب، لكن ذلك لم يحدث.