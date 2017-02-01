الحوثيون وحزب صالح يرفضون مقترحاً أمريكياً سعودياً بإنشاء مناطق آمنة في اليمن

قالت جماعة الحوثيين وحزب صالح إنهم يرفضون إقامة مناطق آمنة للاجئين والنازحين، عقب أيام من اتصال بين ترامب والعاهل السعودي بحث إمكانية إنشاء مناطق آمنة في اليمن.

وأول أمس الأحد، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي بينهما «دعم إنشاء مناطق آمنة في سوريا واليمن، واتفق الملك سلمان معه في هذا الشأن»، بحسب بيان للبيت الأبيض.

ونقلت وكالة «سبأ» التي يسيطر عليها الحوثيون، عن مصدر في مسؤول في وزارة الخارجية التابعة لهم إن «أي حديث أو إشارة إلى اقامة مناطق آمنة للاجئين والنازحين في اليمن من قبل قوى العدوان والدول الداعمة له أمر غير مقبول ولا يمكن التعامل معه في ظل غياب التنسيق الكامل مع السلطات اليمنية المعنية بالعاصمة صنعاء».

وأضاف «إن المقترح غير آمن ويستهدف انتهاك السيادة الوطنية اليمنية وخلط الأوراق بمبررات واهية يروج لها العدوان السعودي أمام المجتمع الدولي، في وقت تعمل فيه السعودية تصعيد العدوان والعمليات العسكرية والقصف الوحشي على مختلف الجبهات في اليمن».