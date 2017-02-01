صنعاء.. 12 غارة جوية تستهدف موقعاً عسكرياً يُطلق منه الحوثيون صواريخ باليستية

قال شهود عيان ومصدر إن مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية شنت اليوم الأربعاء، أكثر من 12 غارة جوية على معسكر يسيطر عليه المسلحون الحوثيون وقوات صالح، في مديرية همدان (شمال العاصمة صنعاء).

وأفاد أحد الشهود «المصدر أونلاين»، بأن الضربات الجوية استهدفت موقع «أنجر» العسكري المطل على وادي ظهر بهمدان، بعد أن نُقلت إليه أسلحة من معسكري الاستقبال (الأول مشاه جلي) والغوش (140 دفاع جوي) المجاورين له.

وقال مصدر عسكري إن المعسكر نُقلت إليه أيضاً، أسلحة ثقيلة من دار الرئاسة في وقت سابق.

وبحسب المصدر فإن المقاتلات الحربية شنت الضربات الجوية بعد دقائق من وصول حافلة صغيرة، تقل عدد من الأشخاص، بينهم أشخاص يُرجح أنهم غير يمنيين.

وشبق أن أطلق الحوثيون وقوات صالح عدد من الصواريخ الباليستية من موقع «أنجر» العسكري، وموقع الكسارات المجاور له، نحو مدينة مارب (شرق العاصمة صنعاء) خلال العامي الماضيين.