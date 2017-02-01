معارك مستمرة في المخا وطيران التحالف يشن أكثر من 20 غارة على مواقع الحوثيين

تتواصل المعارك في مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر (غرب اليمن) اليوم الأربعاء، عقب هجوم للحوثيين وقوات صالح استهدف القوات الحكومية، في الأحياء الجنوبية والشمالية الشرقية للمدينة.

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن الطرفين يهاجمون بالرشاشات ومضادات الطيران والصواريخ الحرارية، في الوقت الذي تشن المقاتلات الحربية غارات على مواقع الحوثيين.

وبحسب المصدر إن المقاتلات شنت أكثر من 10 غارات، في المدينة، ونحو 11 غارة على معسكر خالد في مديرية موزع.

وطلبت القوات الحكومية من سكان المخا مغادرة منازلهم عبر المنفذين الشرقي والشمالي حفاظاً على سلامتهم من تبعات المعارك.

في سياق متصل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي خمسة صواريخ أطلقها الحوثيون على مواقع القوات الحكومية في المخا وذوباب.

وأوضح المصدر «منظومة الدفاع الجوي اعترضت ليلة أمس صاروخي كاتيوشا أطلقتها المليشيات من يختل، على مواقع القوات الحكومية في معسكر الدفاع الجوي، وصاروخ قصير المدى فوق الخضراء جنوبي المديرية».

كما اعترضت المنظومة صاروخين قصيري المدى قرب مواقع القوات الحكومية بمنطقة العمري وسط ذوباب، أُطلقا من معسكر خالد بمديرية موزع.