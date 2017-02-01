الحكومة تتطلع إلى دور روسي فاعل للضغط على الحوثيين ومن وراءهم إيران بوقف الحرب

قال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اليوم الأربعاء، إن اليمن يتطلع إلى دور روسي فاعل للضغط على جماعة الحوثيين وحزب صالح في وقف الحرب، والانسحاب من المدن اليمنية.

وأشار الدبلوماسي اليمني إلى أن التدخل الإيراني في اليمن ساهم في دعم وتشجيع جماعة الحوثيين وقوات صالح على التعنت ورفض قرارات مجلس الأمن، وعدم الانصياع لمتطلبات السلام، حسبما أوردت وكالة الانباء اليمنية «سبأ».

وأضاف المخلافي في كلمة اليمن في الدورة الرابعة للمنتدى العربي الروسي، التي اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إن جهود الحكومة اليمنية مستمرة، لإنهاء المعاناة المريرة لليمنيين ووقف الحرب.

وأوضح أن «الانقلابيين في ممارستهم يتحدون جهود المجتمع الدولي الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح المليشيا عبر استئناف العملية السياسية، وفقا للقواعد والأسس المتفق عليها».