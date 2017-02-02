الحكومة اليمنية تقول إنها ستتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن التدخل الإيراني وتهريب السلاح

أعلن مسؤول رفيع اعتزام الحكومة اليمنية تقديم شكوى للأمم المتحدة بشأن التدخل الإيراني وتهريب السلاح.

وقال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في تغريدة على صفحته في تويتر مساء الأربعاء إن الحكومة اليمنية ستتقدم بشكوى الى الأمم المتحدة بشأن التدخل الإيراني وتهريب السلاح ومخالفة القرار 2216 بناء على الأدلة المتوفرة لديها.

وأوضح المخلافي أن الطائرة من دون طيار التي حاول الانقلابيون إطلاقها قرب المخاء تكشف حجم التدخل وتهريب السلاح الإيراني للانقلابيين بما يخالف قرار مجلس الامن 2216.

وتحدثت الحكومة اليمنية أكثر من مرة أن لديها أدلة على حجم التدخل الإيراني في اليمن والدعم الذي تقدمه إيران لجماعة الحوثيين من خلال تزويدهم بالأسلحة والتقنيات المتطورة أو إسنادهم لوجستياً من خلال التدريب والخبراد الذين يساعدونهم على تطوير الصواريخ وإطلاقها في الحرب الذي تخوضه مع قوات الحكومة الشرعية لفرض انقلابها بالقوة.