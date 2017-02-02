موطفو شركة النفط ينددون باستمرار سلطات الإنقلاب في تدمير الشركة ونهب أموالها ويلوحون بالاحتجاجات

نددت نقابة موظفي شركة النفط بالفساد والتدمير الممنهج الذي تتعرض له الشركة وفروعها في المحافظات التي تسيطر عليها سلطات الإنقلاب.

وفي بيان صادر عن مجلس تنسيق اللجان النقابية في شركة النفط، حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه، هدد بخيار بدء الاحتجاجات في حال استمرار سلطات الإنقلابيين في ممارساتها التدميرية بحق الشركة ونهب مقدراتها وفرض تعيينات مخالفة للقانون وإغراق الشركة بموظفين جدد.

وطالب البيان بسرعة استعادة نشاط الشركة وإقرار المصفوفة الخاصة باستعادة نشاط شركتي النفط والغاز.

كما طالب البيان بالغاء قرار التعويم الذي أصدرته سلطات الإنقلاب، ودعا البيان الأجهزة القضائية، الواقعة تحت سيطرة الإنقلابيين، إلى سرعة البت "في القضايا المنظورة لديها في نهب أموال الشركة وإصدار القرارات الاحترازية اللازمة لضمان استعادت أموال الشركة وبما يكفل استعادة النشاط وعدم السماح لمن نهبوا أموال الشركة من مواصلة المتاجرة بها والبقاء احرار رغم فداحة الجريمة التي اقترفوها".

وشدد البيان على ضرورة "الغاء قرارات التعيين المخالفة لقانون شغل الوظائف والتي صدرت مؤخراً خاصة و نشاط الشركة متوقف، ووقف عملية الإغراق للشركة بالتوظيف بكافة صوره".

ودعى البيان الصادر عن مجلس نقابات شركة النفط إلى إقالة ومحاسبة "كل من ثبت تورطه من قيادات الشركة بتسهيل أو تواطؤ أو تفريط في أي حق من حقوق الشركة واستبدالها بقيادات وطنية و تتسم بالكفاءة والنزاهة بعيداً عن المحاصصة الحزبية والجهوية" حسب ما جاء في البيان.