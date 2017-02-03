ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران وإنقلاب صنعاء يرفض الربط بينه وبين الخلاف الأمريكي السعودي الإيراني

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيار التحرك العسكري في التعامل مع التحديات الإيرانية، وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر بين البلدين إثر إجراء طهران تجربة إطلاق صاروخ باليستي وتوجيه إدارة ترامب تحذير رسمي لها.

وحسب السي إن إن فقد رد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على سؤال حول إمكانية أن يفكر في الخيار العسكري، قال ترامب: "لا يوجد خيارات مستبعدة". وجاء ذلك في ختام لقاء، الخميس، مع مسؤولي شركة "هارلي ديفيدسون" في البيت الأبيض.



وعلى وقع التصريحات الأمريكية المتتابعة عن دور إيران في دعم الإنقلابيين في اليمن عبرت وزارة الخارجية التابعة للإنقلابيين في صنعاء عن رفضها لأي محاولة ربط بين الحرب التي تشنها من أجل فرض الإنقلاب "وبين أي خلاف أمريكي سعودي مع إيران".



ونقلت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين عن مصدر في حكومة الإنقلاب تعقيباً على البيان الصادر عن البيت الأبيض أمس وكذا تصريحات عدد من مسئولي الإدارة الأمريكية، بشأن التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، ومحاولة ربطها بموضوع قصف الجيش اليمني لمدمره سعودية عدوه تتبع قوات تحالف العدوان" إن البيان والتصريحات تضمنت حقائق مغلوطة في محاولة مكشوفة وغير موفقة لربط ما يحدث في جبهات القتال في اليمن من دفاع عن النفس وحماية السواحل والأراضي اليمنية بالخلاف الأمريكي الإيراني".



وشدد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على أن أي محاولات مفضوحة لربط حربها ضد الحكومة الشرعية مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، "بإيران وبرنامجها النووي والصاروخي، عبارة عن مكايدة سياسية غير شريفة" على حد تعبير المصدر.



