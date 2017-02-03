مقتل 5 اشخاص وإصابة 14 آخرين اثر الاشتباكات التي اندلعت في السجن المركزي بصنعاء

أفاد مصدر في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء اليوم الجمعة، ان 5 نزلاء قتلوا واصيب 14 آخرين جراء الاشتباكات التي اندلعت بين المحتجين في السجن والحراسة؛ عصر اليوم.

وأضاف المصدر لـ"المصدر أونلاين"، ان الاشتباكات اندلعت عقب تعرض والدة أحد السجناء لمضايقات من أحد المسلحين الحوثيين الذين يحرسون في السجن.

وتابع بأن السجناء احتجوا عقب الحادث، وانتفضوا وسيطروا على بعض أجزاء السجن المركزي.

وقال "انتفض مجموعة من السجناء على تصرفات الانقلابيين بعد قيامهم بالاعتداء بالضرب على والدة أحد المساجين، واحتجزوا خمسة من الحوثيين كرهائن وأخذوا أسلحتهم ومن ثم سيطروا على بعض أجزاء السجن كالقسم العام وقسم الأحداث وانتشروا في الساحات الداخلية بالسجن".

وأضاف بأن الاشتباكات اسفرت عن مقتل 5 من النزلاء؛ برصاص الحوثيين.

وكان سكان محليون في العاصمة صنعاء قالوا بأن أعمدة الدخان تصاعدت من السجن المركزي، في الوقت الذي سمع اطلاق نيران من السجن.

وحتى اللحظة لم تتوفر تفاصيل أكثر؛ حول هوية الضحايا.