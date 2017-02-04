التحالف يقصف مواقع المليشيا في المخا والقوات الحكومية تطالب المدنيين بالخروج من مناطق المواجهات

تجددت المواجهات في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي وقوات صالح في الأحياء الشرقية لمدينة المخا الساحلية غربي تعز .

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" أن معارك عنيفة تدور بين القوات الحكومية والمليشيا أطراف حي "الحالي" شرقي مدينة المخا.

وبحسب المصدر، فإن وتيرة المواجهات في المخا تراجعت خلال الأيام الماضية بسبب حرص القوات الحكومية والتحالف على توفير طرق آمنة لنزوح المدنيين من المدينة.

وأطلقت القوات الحكومية نداءات للمدنيين في المخا بسرعة النزوح قبل عبر المدخل الشرقي للمدينة، محذرين من خطورة البقاء في منازلهم دروعا بشرية تحول دون دحر المليشيا من أحياء وسط المدينة.

كما ألقى طيران التحالف منشورات على أحياء المخا طالبت السكان بدعم القوات الحكومية بهدف تحرير المدينة، ونصحهم بالابتعاد عن أماكن تجمع مليشيات الحوثي وصالح.

تأتي هذه الدعوات بعد نزوح حوالي 700 أسرة من المخا، وما يزال قرابة 500 أسرة داخل المدينة، وتتهم القوات الحكومية مليشيا الحوثي وصالح بأنها تتخذ من المدنيين دروعا بشرية بغية منعها عن استكمال تحرير المدينة.

ويعيش في مدينة المخا الساحلية أكثر من 1200 أسرة يفوق تعدادهم 10 آلاف نسمة، ويعتقد أن 7500 منهم، أغلبهم أسر من خارج المدينة، نزحوا خلال الأيام الماضية، كما تشير مصادر محلية.

من جهتها، شنت مقاتلات التحالف يوم الجمعة سبع غارات على مواقع مليشيات الحوثي وصالح في مدينة المخا غربي تعز وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" أن طائرات التحالف شنت أربع غارات على مواقع المليشيات في حارة العروك، وثلاث غارات على نقاط وتجمعات في تقاطع الميناء جنوب غرب المخا.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات مواقع مليشيات الحوثي وصالح في معسكر خالد بن الوليد بمديرية موزع شرق المخا.