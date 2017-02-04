وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين الحوثيين بالجماعة الإرهابية التابعة لإيران

جاء ذلك في بيان أعلنت فيه الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على 25 من الأفراد والكيانات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج الصاروخي الإيراني والحرس الثوري وفيلق قدس.

وسرد البيان أمثلة للانتهاكات الإيرانية خلال الفترة الماضية، ومن بينها ان "واحدة من الجماعات الإرهابية الموالية لها (أي إيران) شنت هجوما على فرقاطة سعودية في البحر الأحمر".

وشن الحوثيون هجوما على سفينة سعودية قبالة سواحل محافظة الحديدة قبل أيام ما أدى إلى مقتل سعوديين اثنين وجرح ثلاثة.

وقال البيان الامريكي إن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب وأنها تدعم الأنشطة التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط.