المدمرة الأمريكية كول مجدداً في خليج عدن والبنتاجون يتهم الحوثيين بتلغيم ممر باب المندب

أعلنت البحرية الأمريكية عن إرسال المدمرة الأمريكية يو إس إس كول إلى خليج عدن عقب استهداف الحوثيين للفرقاطة السعودية مطلع الأسبوع الماضي.

ونقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن مسؤول في وزارة الدفاع الجمعة أن إرسال المدمرة الأمريكية كول جاء عقب تعرض الفرقاطة السعودية لهجوم من قبل جماعة الحوثي المدعومة إىرانياً.

وكانت المدمرة الأمريكية يو إس إس كول تعرضت لهجوم إرهابي من قبل تنظيم القاعدة وقتل على متنها 17 من عناصر البحرية الأمريكية.

ويأتي هذا التحرك العسكري عقب فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على أشخاص ومؤسسات إيرانية لهم علاقة بالتجربة الصاروخية الإيرانية.

وأرسلت المدمرة الأمريكية كول للقيام بدوريات قرب سواحل اليمن وبالتحديد إلى ذات المنطقة التي تعرضت فيها بارجة أمريكية في اكتوبر الماضي لهجوم من قبل قوات الحوثيين وردت حينها القوات الأمريكية بقصف الرادارات في سواحل اليمن بصواريخ توماهوك.

واتهمت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون جماعة الحوثيين بوضع الألغام قرب المدخل إلى مضيق باب المندب الإستراتيجي.

وأشار تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية مساء الجمعة إلى سبب آخر لإرسال المدمرة كول وهو ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.