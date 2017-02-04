الشرطة في عدن تقول إنها ألقت القبض على أخطر عنصر في «داعش» بحي الممدارة

قالت الشرطة في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن) في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إنها ألقت القبض على أخطر منفذي عمليات الاغتيالات في المدينة.

وقال بيان للشرطة نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها ألقت القبض على «واحد من أخطر عناصر تنظيم داعش، المُكنى بأبي دجانة، وذلك في عملية مداهمة نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب بحي الممدارة شمال عدن».

وأضافت إن المتهم اعترف أثناء سير التحقيقات بمسؤوليته وآخرين عن تنفيذ كثير من عمليات الاغتيال، التي طالت قيادات أمنية وعسكرية وقيادات من المقاومة في عدن.

وأشار البيان إلى أن «أبي دجانة، كان حتى وقت قريب منتمياً لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ثم ترك القاعدة مؤخراً وبايع تنظيم الدولة الإسلامية داعش».

وقال «يُعدُّ أبا دجانة، واحداً من أخطر العناصر الإرهابية في عدن، وعُرف عنه بين عناصر التنظيم الغلو والتشدد حيث بلغ به الحال إلى تكفيره لوالده».