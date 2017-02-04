القوات الحكومية تحبط هجوماً لتنظيم القاعدة استهدف مركزاً للشرطة في محافظة أبين

قال سكان محليون ومصدر إن عناصر من تنظيم «أنصار الشريعة» الفرع المحلي لتنظيم «قاعدة جزيرة العرب»، هاجموا فجر اليوم السبت، مركزاً للشرطة في مدينة لودر بمحافظة أبين (جنوب شرق اليمن).

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن معارك عنيفة نشبت بين المهاجمين وقوات الحزام الأمني، استمرت لنحو ساعتين، فشل خلالها عناصر التنظيم المتشدد من السيطرة على مركز الشرطة.

وأضاف أن اثنين من قوات الحزام الأمني أُصيبوا بجراح مختلفة، بالإضافة إلى نحو 20 مسلحاً بين قتيل وجريح.

وقال المصدر والسكان إن الطرفين استخدما مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وإن عناصر القاعدة انسحبوا بعد محاولتهم السيطرة على المركز الأمني.

وكان عناصر التنظيم قد انتشروا مجدداً في مناطق بمحافظة أبين خلال الأيام الماضية، بعد أشهر قليلة من سيطرة القوات الحكومية على عدد من معاقله.