20 جريحاً من المقاومة والقوات الحكومية في مدينة تعز يحتفلون بزفافهم الجماعي

احتفى 20 جريحاً من المقاومة الشعبية والقوات الحكومية اليوم السبت، بحفل زفافهم الجماعي في شارع جمال وسط مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

ونظمت الحفل مؤسسة «معاذ» التنموية بالتنسيق مع مؤسسة «رعاية»، ويُعد مشروع العرس الجماعي هو الأول من نوعه الذي يستهدف شريحة الجرحى (مبتوري الأقدام).

وبدأت فعاليات الحفل بزفاف جماهيري وفني للعرسان في شارع جمال عند الساعة التاسعة صباحاً، ومن ثم سار موكب العرسان إلى الحفل الرسمي في قاعة «توفيق عبدالرحيم» بجامعة تعز.

وحضر الحفل ممثلون من الجهات الحكومية والأهلية وعدد من قيادات القوات الحكومية.