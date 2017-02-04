مسلحون يهاجمون قيادياً حوثياً في مدينة ذمار ومصدر يقول إن إصابته بالغة

أفاد مصدر محلي في مدينة ذمار (وسط اليمن) اليوم السبت، إن مسؤولاً في جماعة الحوثيين أصيب بشكل بالغ؛ جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين.

وأوضح المصدر لـ"المصدر أونلاين"، أن المسلحين كانوا على متن دراجة نارية؛ وأطلقوا وابلاً من النيران على القيادي "أبو حمزة الغرباني"، عند إحدى النقاط شرق المدينة.

وأضاف بأن الغرباني أسعف على الفور إلى مستشفى المدينة.

وتعتبر العملية هي الثانية من نوعها خلال شهر، حيث سبق وأن تعرض القيادي في الجماعة "أبو علي الديلمي" لهجوم مماثل من قبل مجهولين.

*الصورة من الارشيف