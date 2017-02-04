30 غارة جوية على مواقع الحوثيين في المخا والمعارك مستمرة شرق وجنوب المدينة

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، نحو 30 غارة جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في مدينة المخا، على ساحل البحر الأحمر (غرب اليمن).

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن المقاتلات استهدفت منذ ساعات الصباح، بـ9 غارات مواقع الحوثيين في ميناء المخا، و6 غارات على معسكر القطاع الساحلي، و5 غارات على مواقع بالقرب من مصنع الثلج.

كما شنت المقاتلات 7 غارات على مواقع الجماعة المسلحة في يختل، و3 غارات على نقاط مسلحة شمال المدينة.

وتزامن القصف الجوي، مع اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، جنوب وشرق المدينة.

وأكدت مصادر ميدانية، اعتزام القوات الحكومية «استكمال تحرير مدينة وميناء المخا من مليشيات الحوثي وصالح بعد نزوح آلاف المدنيين من المدينة ونزع مئات الألغام خلال الأيام القليلة الماضية».

ويتحصن الحوثيون وحلفاءهم في مواقع عسكرية غرب المخا، ومنشآت حكومية مدنية ومبانٍ سكنية جنوبي وشرق المدينة، وكثفوا من زراعة الطرقات بالألغام لإعاقة تقدم القوات الحكومية.