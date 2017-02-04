«خليفة بن زايد» يوجه بعلاج ألف و500 جريح يمني في مستشفيات الإمارات

وجه رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد آل نهيان اليوم السبت، بعلاج ألف و500 جريح، من جرحى المقاومة الشعبية والقوات الحكومية، في عدد من المستشفيات الإماراتية.

وأعلنت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن علاج الجرحى يأتي في إطار مبادرتها لعام 2017 عاما للخير، التي أطلقها حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال رئيس هيئة الهلال الأحمر حمدان بن زايد آل نهيان «أن الامارات بإطلاقها عام الخير في عام 2017 تؤسس لمرحلة جديدة من المبادرات الإماراتية وتضع إطارا استراتيجيا دائما لجهود الإمارات الإنسانية والخيرية».

وأضاف «هيئة الهلال الأحمر تعمل على رفد القطاع الصحي اليمني بالمساعدات اللازمة لتذليل الصعوبات التي يواجهها حيث يتواجد ممثلو الهيئة بشكل متواصل في مختلف المناطق اليمنية لتقييم الاحتياجات والمستلزمات».

وأشار إلى أن الهلال الأحمر وفر كافة الوسائل لنقل الجرحى إلى مستشفيات الدولة.

وأضاف «ستتحمل تكاليف المرافقين الصحيين للجرحى لضمان تهيئة الظروف الصحية والنفسية كافة للجرحى ضمن برنامج الدعم النفسي والمعنوي الذي توفرها للحالات التي تتكفل بعلاجها».