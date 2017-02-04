اتهمتهم بتكدير الأمن.. سلطات الإنقلاب تحاكم نقابة أساتذة جامعة صنعاء على خلفية المطالبة برواتبهم

أقدمت سلطات الإنقلاب في صنعاء على مقاضاة قيادة نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء على خلفية الاحتجاجات المطالبة بصرف الراتب.

ووجهت نيابة الأموال العامة في صنعاء يوم السبت استدعاءاً لقيادة النقابة للتحقيق معهم بتهمة تكدير الأمن العام وعرقلة التدريس في جامعة صنعاء.

وكانت النقابة بدأت الإحتجاجات مطلع شهر يناير الماضي للمطالبة بصرف رواتب أعضاء هيئة التدريس الموقوفة منذ ستة أشهر وأوقفت الدراسة في الجامعة مع دخول الإحتجاجات مرحلة الإضراب الشامل منتصف يناير.

وحسب الإستدعاء فقد طلبت نيابة الأموال العامة من رئيس النقابة الدكتور محمد الظاهري واثنين من قيادة النقابة المثول للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم من رئيس الجامعة المعين من قبل سلطات الحوثيين.

يذكر أن قيادة النقابة تعرضت خلال الفترة الماضية للتهديد واعتداءات من قبل عناصر في الجماعة، على خلفية مطالبتهم بصرف الرواتب.