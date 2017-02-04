مصدر: تجدد المعارك العنيفة بين الجيش السعودي والحوثيين على المناطق الحدودية

تجددت المعارك بين الجيش السعودي والمسلحين الحوثيين المسنودين بالقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح؛ اليوم السبت، في المناطق الواقعة على الحدود مع اليمن.

وقال مصدر ميداني لـ"المصدر أونلاين"، إن المعارك اندلعت في المنطقة الحدودية الواقعة قبالة جيزان السعودية؛ في الوقت الذي شاركت المقاتلات الحربية بفاعلية.

وأضاف بأن قصفا متبادلا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، دار في تلك المناطق.

ورجح المصدر سقوط قتلى وجرحى من الطرفين؛ خصوصا في معسكر الحوثيين؛ إثر الغارات الجوية المكثفة التي شنتها مقاتلات "الأباتشي".