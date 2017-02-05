القوات الحكومية تعلن السيطرة على مواقع عسكرية في ميدي ومقتل 24 حوثياً

أعلنت القوات الحكومية اليوم الأحد، سيطرتها على مواقع عسكرية جديدة في منطقة ميدي وحرض بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن)، بعد معارك ضد المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القوات الحكومية سيطرت على التبة الخضراء وموقع أبو القيادة، ومنطقة الحوض وهي مواقع في جنوب شرق مدينة ميدي.

ووصف المركز تلك المواقع بالاستراتيجية.

وأضاف إن 24 مسلحاً من جماعة الحوثيين وقوات صالح قُتلوا خلال المعارك، بالإضافة إلى إصابة آخرين، فضلاً عن أسر القوات الحكومية لأحد عناصر الحوثيين.

وقال «كما تم استعادة العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كانت بحوزة الانقلابيين».

وأشار المركز إلى أن المعارك والانتصارات للقوات الحكومية، «يكون الجيش الوطني قد اقترب من إحكام السيطرة على مدينة ميدي شمال اليمن».