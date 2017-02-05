الفرقاطة السعودية تصل إلى مدينة جدة بعد أيام من تعرضها لهجوم شنه الحوثيون

وصلت الفرقاطة التابعة للقوات البحرية السعودية التي تعرضت لهجوم الحوثيين اليوم الأحد، إلى ميناء الأسطول الغربي في مدينة جدة السعودية.

وكان التحالف قد أعلن الأسبوع المنصرم عن تعرض فرقاطة سعودية، لهجوم من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للحوثيين، أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة بالبحر الأحمر.

وكان الحادث قد أدى إلى مقتل اثنين من طاقم الفرقاطة وإصابة 3 آخرين.

وقالت صحيفة «الرياض» السعودية، إن السفينة وصلت إلى جدة في الموعد المحدد، دون أي تأخير جراء الحادث، وكان في استقبالها عدد من المسؤولين العسكريين في البحرية السعودية.