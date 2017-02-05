20 غارة لمقاتلات التحالف تستهدف الحوثيين في المخا والقوات الحكومية تتقدم في المدينة

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الأحد، نحو 20 غارة على مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في مديريتي المخا ومقبنة غربي تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن 7 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في معسكر الزهاري شمال مدينة المخا، و6 غارات على مواقع في الميناء ومعسكر القطاع الساحلي.

كما شنت المقاتلات غارات على مواقع الحوثيين في البرح غرب مقبنة، قرب مصنع الاسمن.

في سياق متصل، تقدمت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية بتغطية من النيران الكثيفة في الأحياء الشمالية للمدينة، بعد نزع الألغام في الطرقات والمباني.

وأضاف المصدر «تقدمت القوات الحكومية شمالاً باتجاه المدينة السكنية ومحطة الكهرباء ومصنع الثلج، وغرباً عبر الخط الدائري نحو مشروع المياه ومبنى البريد، مؤكدين استمرار الاشتباكات حتى لحظة نشر الخبر».