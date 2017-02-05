عشرات الجثث لحوثيين قُتلوا في حرض وميدي تصل إلى مستشفيات محافظة حجة

قال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للقوات الحكومية، اليوم الأحد، إن عشرات من الجثث للمسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح، وصلت إلى ثلاجة المستشفى الجمهوري في مدينة حجة (شمال غرب اليمن).

وأشار المركز إلى أن الحوثيين وقوات صالح، سقطوا قتلى بمعارك ضد القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في مدينتي حرض وميدي، شمال غرب المحافظة.

وأوضح إن 7 جثث من بينها لمقاتلين من قرية واحدة، في بني سراع بمديرية الشغادرة.

وأضاف المركز «كما وصلت عشرات الجثث الى مديريات متفرقة بالمحافظة منها المفتاح وخيران وكشر بني دواد، كلهم لقوا مصرعهم بجبهتي حرض وميدي خلال اليومين الماضيين».

من جهة، دمرت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، خندقا طوله ١٥٠ متراً تابع للحوثيين في منطقة الحوض شمال مدينة ميدي، وأسفرت ذلك عن مقتل 24 مسلحاً كانوا بداخله بحسب المركز.