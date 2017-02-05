قال مصدر محلي إن محافظ محافظة عدن عيدروس الزبيدي (جنوبي اليمن)، وضع التحكيم القبلي في الاعتداء الذي طال منزل عدنان رزيق الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر لـ"المصدر أونلاين"، إن الزبيدي حضر إلى منزل العميد عدنان رزيق قائد عمليات محور تعز؛ ووضع 20 رشاش كلاشنيكوف للتحكيم.

وقال المصدر ان العميد رزيق وقبائل لقموش وبعد تشاور؛ اصدروا عفو عن المعتدين وأعادوا رشاشات المحافظ؛ وشكروه على حضوره وتحكيمه لوأد الفتنة.

وكانت قوات أمنية تابعة لشرطة عدن التي يقودها اللواء شلال شائع؛ هاجمت منزل العميد عدنان رزيق وأصيب على إثر الهجوم اربعة من حراسته الشخصية.