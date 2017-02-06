سكان: عناصر القاعدة يعدمون ضابطاً في الحماية الرئاسية بعد ساعات من خطفه بأبين

أعدم عناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين (جنوب شرق اليمن) مساء يوم الأحد، ضابطاً رفيعاً في الحماية الرئاسية للرئيس عبدربه منصور هادي بعد ساعات من اختطافه.

وقال سكان محليون لـ«المصدر أونلاين»، إنهم عثروا على جثة المساعد أول عبدالله الخضر وبها آثار لطلقات نارية، بالقرب من مفرق طريق يؤدي إلى منطقة الوضيع مسقط الرئيس هادي.

وأضافوا إن قريب الرئيس هادي والذي كان يعمل في السابق بدائرة التموين العسكري، كان قد استوقفه عناصر من تنظيم القاعدة عند إحدى النقاط المسلحة في منطقة الخديرة بالقرب من مديرية لودر، واقتادوه إلى منطقة مجهولة.

وأشاروا إلى أنه عند مساء يوم الاحد عثروا على جثة الخضر، وعليها علامات تشير إلى ان عملية إعدامه تمت عقب اختطافه بلحظات قليلة من وقت اختطافه صباح اليوم ذاته .

*صورة من الارشيف