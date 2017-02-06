خلافات حول النفوذ والأموال في إب.. صراع الحوثيين يستمر ومقتل قيادي في المخادر

أفاد مصدر محلي في مدينة إب (وسط اليمن) اليوم الاثنين، إن قيادياً في جماعة الحوثيين لقي مصرعه برصاص مسلحين ينتمون للجماعة، إثر خلافٍ نشب بين الطرفين أمس الأحد.

وقال المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن مسلحين حوثيين أطلقوا النيران على القيادي «أبو عقيل» بمديرية المخادر شمال مدينة إب، عقب خلافات تطورت بينهما.

ورجح أن تكون سبب الخلافات على أموال وأسلحة.

وشهدت محافظة إب العشرات من الحوادث المماثلة، وقتل فيها العشرات من الحوثيين بسبب خلافات بينهم، حيث تحولت محافظة إب في الآونة الأخيرة إلى «كعكة» يتسابق النافذون فيها إلى نهب أكبر قدر من الأراضي والأموال والإتاوات، بحسب المصدر.