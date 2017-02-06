نشطاء حوثيون ينعون أبرز القادة الميدانيين للجماعة بعد عام من التكتم حول مقتله

نعى نشطاء في جماعة الحوثيين وقادة ميدانيين في الجماعة، القيادي الميداني البارز في الجماعة «طه المداني»، بعد أكثر من عام ونيف على مقتله، في مواجهات ضد عناصر المقاومة الشعبية.

وكتب القيادي في الجماعة والصديق المقرب من المداني «عبدالملك الوادعي»، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «نم يا سيدي.. وكأن الحرب لم تخلق إلا لتخلد الأبطال من أمثالك.. أكثر من عام منذ رحيلك ولهفة الشوق تحن إليك».

وأضاف «نم فأنت صانع النصر.. وها هم رفاقك في الجهاد يدكون الرياض.. لك العهد منا يا سيدي إنا على الدرب ماضون».

وأشار «الوادعي» في تعليقاته على أن «طه المداني» قُتل في معارك بقاعدة العند العسكرية، واكتفى بالقول بأن ذلك حدث قبل فترة، لكنه لم يحددها.

كما نشر نشطاء موالون للجماعة المسلحة، صوراً للمداني وعليها عبارات الرثاء.

وبحسب مصدر في الجماعة فإنه من المُرجحة بأن القائد الميداني والعسكري للحوثيين، قُتل في مواجهات مع المقاومة بمدينة دمت شمال محافظة الضالع (جنوب اليمن)، لكن الجماعة تكتمت عن مقتله.

وكانت جماعة الحوثيين قد عينت «طه المداني» وهو أيضاً الشقيق الأكبر للقيادي «يوسف المداني»، مشرفاً على وزارة الداخلية وعضواً في اللجنة العسكرية العليا التي شكلها الحوثيون بعد يوم من إعلانهم «الإعلان الدستوري»، مطلع العام 2015.

وظهر المداني في مناسبات معدودة، ورجح نشطاء بأن الصورة التي ظهر بها وهو في فناء القصر الجمهوري في المعاشيق بمدينة عدن (جنوبي اليمن) وبجواره عبدالرزاق المروني قائد قوات الأمن الخاص، كانت الأخيرة.